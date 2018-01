Plusieurs activités familiales offertes à Notre-Dame-des-Pins pour célébrer l'hiver

Pour la troisième édition de sa Journée familiale hivernale, prévue le samedi 27 janvier prochain à Notre-Dame-des-Pins, le comité des loisirs de la municipalité, en collaboration avec la pharmacienne Caroline Sylvain, partenaire majeure de l'évènement, a prévu d'attirer près de 300 personnes avec une foule d'activités variées destinées à mettre en avant les joies de l'hiver.

Au programme de la journée, les visiteurs pourront bénéficier de plusieurs activités familiales gratuites comme un mur d'escalade, des jeux gonflables, une dégustation de tire, un concours d'habiletés sur la patinoire, des glissades, un feu de camp, des promenades en carrioles ou encore du maquillage pour les enfants, le tout agrémenté des airs d'un chansonnier.

Les activités se dérouleront sur le site du centre communautaire de Notre-Dame-des-Pins entre 10h et 17h. L'animation musicale devrait durer jusqu'à 19h. Il sera possible de dîner sur place et de se rafraîchir tout en s'amusant et en profitant des plaisirs de l'hiver.

« Cette initiative a pour but de diversifier l'offre de loisirs de Notre-Dame-des-Pins en plus de mettre en valeur le sport et les saines habitudes de vie », a déclaré le comité des loisirs.

Pour ce dernier, le projet sera aussi l'occasion d'augmenter la fréquentation de ses installations récréatives et de faire découvrir les attraits de la municipalité aux visiteurs.