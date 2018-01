Activités à ne pas manquer en Beauce lors du dimanche 28 janvier 2018

Il sera possible de patiner à l'anneau de glace à Saint-Georges ainsi qu'à ses différentes patinoires extérieures (Parc du Cap dans la 86e Rue, Parc Caron dans la 157e Rue, Parc Donovan dans la 193e Rue, Cégep dans la 114e Rue, Parc Pomerleau dans la 32e Rue, Parc des Boisés de l’ouest dans la 45e Rue Nord et à Saint-Jean-de-la-Lande sur la rue Principale).

Il y aura à Saint-Georges, de 9 h à 18 h, la présentation des quarts de finale et des demi-finales du tableau principal de Tennis Beauce.

Il y aura une rencontre avec l’artiste derrière l’exposition « L’art entrelacé » au Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges, dès 14 h. Lucie Veilleux, passionnée d’art textile, viendra présenter son parcours et ses procédés de création, étape par étape. L'activité s'adresse à tous et est gratuite. Plus d'informations à ce sujet en téléphonant au 418-226-2271, poste 2238.