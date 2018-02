Activités à ne pas manquer en Beauce lors du vendredi 2 février 2018

EnBeauce.com vous présente son choix de sorties et activités de vendredi (2 février), à Saint-Georges et dans les environs.

Toutes les fins de semaine, consultez notre sélection d’évènements à ne pas manquer dans la région.

• C’est la septième édition du Tournoi de ringuette Telus de Sainte-Marie, qui débute vendredi et se terminera dimanche. Environ 50 équipes et près de 625 joueuses provenant de plusieurs associations à travers la province seront au rendez-vous. Le passeport est de 10 $, 4 $ pour les adultes, 2 $ pour les enfants (12 à 17 ans) et c’est gratuit pour les enfants de moins de 11 ans.

• Patinage libre au Centre sportif Lacroix-Dutil à 15 h 30.

• C’est l’exposition S’amarrer de conscience d’Emmanuelle Breton à la Galerie d’art municipale de Sainte-Marie. Les tableaux de l’artiste font référence à la façon dont nous traitons la nature dans un monde de surconsommation.

• L’humoriste Peter Macleod présentera son spectacle Peter Macleod LIBRE à la salle Méchatigan à 20 h et les billets sont à 51 $. Avec son humour bien à lui, il passera dans le tordeur tous les sujets, s’attardant sur le sexe, l’argent et la vérité.

• C’est vendredi que débutera le Festi-Neige de Saint-Victor. Exposition de snowmobiles, bar de glace, feux d’artifice et sur la scène musicale, DJ Michel Mathieu. Les festivités se feront sur le lac Fortin et l’accès et gratuit, mais le souper du samedi est de 40 $.

• Le Cool Fm recevra la visite du 3L de Rivière-du-Loup à 20 h au Centre sportif Lacroix-Dutil. La troupe de Mario Roy s’est inclinée trois fois à ses cinq derniers matchs.

• Deux rencontres de la Ligue de hockey junior AA Chaudière-Appalaches se tiendront dans la région. D’une part, le V. Boutin de Plessisville affrontera les Bulldogs de Beauce-Centre à 20 h 30. D’autre part, le Cleri Sport de Saint-Georges sera à Saint-Prosper à 21 h pour se mesurer aux Bulls.

