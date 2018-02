Activités à ne pas manquer en Beauce lors du samedi 3 février 2018

EnBeauce.com vous présente son choix de sorties et activités du samedi 3 février, à Saint-Georges et dans les environs.

• C’est la septième édition du Tournoi de ringuette Telus de Sainte-Marie, qui a débuté vendredi et se terminera dimanche. Environ 50 équipes et près de 625 joueuses provenant de plusieurs associations à travers la province seront au rendez-vous. Le passeport est de 10 $, 4 $ pour les adultes, 2 $ pour les enfants (12 à 17 ans) et c’est gratuit pour les enfants de moins de 11 ans.

• Le Festi-Neige de Saint-Victor se poursuit jusqu’à dimanche. Exposition de snowmobiles, bar de glace, feux d’artifice et sur la scène musicale, DJ Michel Mathieu. Les festivités se feront sur le lac Fortin et l’accès est gratuit, mais le souper de samedi est de 40 $.

• C’est l’évènement Floconeige à Sainte-Marie dans le stationnement de la chapelle Ste-Anne. À 13 h 30, il y aura de l’animation, jeux gonflables, biatholon revisité, pêche en bassin, snowboard mécanique, feux, tire sur la neige… À 18 h, ce sera la randonnée sous les étoiles avec conte animé et chocolat chaud gratuit.

• Pour une clientèle de 3 à 12 ans, c’est la journée portes ouvertes de la Petite école Vision de Sainte-Marie. Visite de l’école accompagnée par des membres du personnel seront sur place. Des activités familiales gratuites sont aussi prévues à la journée.

• Le patinage libre au Centre sportif Lacroix-Dutil se fera à 10h et à 19 h.

• Jusqu’à dimanche, c’est la Coupe Boa-Franc/Mirage, qui se déroulera sur les terrains de Saint-Georges. Parmi les athlètes de la région, Rosalie Carrier-Dulac, Britany Daigle, Sarah Lessard, Alizée Poulin, Annabelle et Marianne Williams ainsi que Jean-Gabriel Bernard.

• Pour un deuxième soir consécutif, l’humoriste Peter Macleod présentera son spectacle Peter Macleod LIBRE à la salle Méchatigan à 20 h et les billets sont à 51 $. Avec son humour bien à lui, il passera dans le tordeur tous les sujets, s’attardant sur le sexe, l’argent et la vérité.

• Le Cleri Sport recevra la visite des Bulls de Saint-Prosper à 20 h 30 au Centre sportif Lacroix-Dutil. Il s’agira de l’avant-dernière rencontre de la saison pour la troupe de Stéphane Poulin avant le début des séries éliminatoires.

