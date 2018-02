Le Rock Jam La Renaissance tire sa révérence

Par communiqué de presse, le président fondateur du Rock Jam La Renaissance, Emmanuel Champagne, a annoncé que l’évènement ne sera pas de retour en 2018 en raison du risque financier.

« Nous avons décidé, le conseil d’administration, de ne pas revenir avec notre fin de semaine de spectacle et cela à cause du risque financier de notre évènement qui est trop élevé (…) Nous choisissons de ne plus prendre ce risque financier malgré les succès et le plaisir que nous avons eus à faire le Rock Jam », est-il écrit dans le communiqué.

« En conclusion, je retiens deux mots de cette belle aventure : Merci beaucoup », s’est contenté d’écrire le président.

« On est très fiers de nous. En plus, nous avons fait quelques dons à des organisations qui font la promotion de la musique chez les jeunes, objectif que l’organisme communautaire s’était donné dès sa fondation. Nous avons, en 2015, donné 1000 $ au Concours Clermont Pépin et en 2017, nous avons donné à la Société de Guitare Claude McKinnon et à l’École de Léry 500 $ chacun », a résumé l’un des administrateurs, Frédéric Jacques.