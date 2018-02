La Georgienne Chloé Doyon fera partie de l'équipe Lara Fabian à La Voix VI

Âgée de 25 ans, la chanteuse Chloé Doyon, de Saint-Georges, fera partie de l'équipe de Lara Fabian dans la sixième saison de l'émission télévisée La Voix. Nous l'avons interviewée, mardi le 27 février dernier, afin d'en apprendre davantage sur son expérience ainsi que sur ses débuts dans le monde artistique.

Lors de son audition à l'aveugle, qui a été diffusée lundi le 26 février dernier sur les ondes de TVA, l'artiste beauceronne a interprété la chanson Toutes les mamas de la chanteuse belge Maurane.

Après seulement une minute de prestation, les coachs de La Voix VI, Garou et Lara Fabian, ont tous deux retourné leurs chaises rouges avec l'espoir d'avoir la Georgienne d'origine dans leur équipe.

« J'ai beaucoup d'amour pour le genre de chanteuse que tu es. Chanter du Maurane, c'est déclarer qu'on est capables de faire danser la musique, de faire jouer les notes les unes après les autres avec le plus de swing, le plus de rythme et le plus d'exactitude possible. C'est parce que tu sais faire ça que je te voudrais dans mon équipe », a commenté Lara Fabian à la suite de l'interprétation de Chloé Doyon.

« J'ai beaucoup d'amour pour le genre de chanteuse que tu es. C'est parce que tu sais faire ça que je te voudrais dans mon équipe », a ajouté la principale intéressée.

Garou, quant à lui, a abondé dans le même sens face au spectacle que venait de donner la Beauceronne de 25 ans. « N'importe qui va aller s'attaquer à Maurane mais toi, tu fais autre chose, tu swing à ta façon. Tu as chanté pour les mamans du monde et c'était ressenti. Je vais faire le bon papa avec toi pour t'accompagner dans cette aventure-là de La Voix », a-t-il exprimé.

Un choix d'affinités et de style musical

« Peu importe qui allait se retourner, je voulais simplement faire partie de l'aventure », nous a confié Chloé Doyon. C'est finalement Lara Fabian qu'elle a choisie.

« J'ai notamment pris cette décision car Lara est vraiment plus dans le style pop. Je trouvais aussi qu'elle s'exprimait bien et je trouvais que sa personne reflétait aussi qui j'étais. Elle dégageait beaucoup dans ce qu'elle disait et elle avait l'air très enjouée à l'idée de travailler avec moi. Je voyais un brillant dans ses yeux », a expliqué Chloé Doyon.

Le fait que Lara Fabian connaisse Maurane et qu'elle aime la chanson que la Georgienne a interprété a aussi penché dans la balance. « Je voyais une connexion entre elle et moi un peu plus qu'avec Garou, mais n'empêche que je l'aime beaucoup aussi et que j'espère pouvoir le côtoyer pendant l'aventure et avoir de ses conseils ».

Originalité et folie

Chloé Doyon a découvert la chanson qu'elle a interprété devant les quatre coachs de La Voix lorsqu'elle faisait ses études en pop et en jazz à Québec.

« J'ai participé à un spectacle de chansons francophones pendant mes études et Toutes les mamas de Maurane en faisait partie. C'est moi qui avait été sélectionnée pour la chanter et j'avais beaucoup aimé le groove, les paroles et le sujet de cette pièce, qui touche les mamans du monde », a-t-elle précisé à EnBeauce.com hier matin.

Cette dernière s'est ensuite mise à écouter les oeuvres de Maurane et à aimer de plus en plus ce qu'elle entendait. « Ses chansons sont originales et j'aime le côté ''folie'' qu'elle ajoute dans ses compositions », a-t-elle renchéri.

Bien que cette chanson n'était pas son choix numéro un, ayant l'habitude de chanter en anglais, Chloé Doyon s'est tout de même bien amusée sur scène, et ça a porté fruit.

Une deuxième chance ?

En 2017, Chloé Doyon avait tenté sa chance aux éditions de La Voix V mais n'avait pas réussi à passer l'étape des auditions préliminaires.

« C'est vraiment depuis les deux dernières années que j'étais décidée et prête à y aller par moi-même. Dans les années antérieures, mon entourage m'encourageait à aller m'essayer mais j'étais aux études, j'étais en constante recherche d'amélioration chez moi et je ne me faisais pas assez confiance pour y participer », nous a-t-elle expliqué.

Celle qui a été choisie cette année pour faire partie de l'émission de télévision La Voix VI a commencé dans le monde de la chanson à l'âge de 8 ans. « Au début, je chantais dans ma chambre des chansons d'artistes tels que Britney Spears et les Backstreet Boys », de dire la Beauceronne.

Le rêve d'une vie

Les premiers spectacles de Chloé Doyon devant un public se sont déroulés dans une chorale à l'église de l'Assomption, à Saint-Georges.

Elle a ensuite suivi des cours de chant privés chez Style Musique à 12 ans avec Denis Lamothe, pendant environ trois ans, avant qu'Hélène Ouellet la prenne sous son aile et lui donne une formation en interprétation, et qu'elle participe à plusieurs concours artistiques tels que Les fous du jeudi et Secondaire en spectacle à la polyvalente de Saint-Georges.

Aujourd'hui, avec sa participation à La Voix et l'expérience qu'elle a acquise au cours des 15 dernières années, entre autres récemment avec son groupe Beauty & The Beat, son rêve serait d'avoir son spectacle solo avec ses propres compositions, des musiciens et des danseurs, ainsi que de lancer son tout premier album et de partie en tournée.