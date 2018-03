Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard de passage à Ste-Justine en avril 2018

Josée Boudreault et son conjoint Louis-Philippe Rivard seront de passage à Sainte-Justine le 13 avril prochain, à l'auditorium de la polyvalente des Appalaches, dès 19 h, pour présenter leur conférence intitulée « Rebondir dans l’épreuve ».

Cette activité sera présentée par la Table de concertation des aînés des Etchemins (TCAE), dans le but de mieux informer la population sur des sujets reliés au vieillissement.



Comme Josée Boudreault a subi un AVC en 2016 et qu'elle a été forcée de réapprendre, entre autres, à manger, à bouger, à marcher et à parler, la TCAE estime que son parcours de vie inspirant saura peut-être donner des outils aux personnes aînés et à leur entourage afin de pouvoir surmonter une épreuve similaire.



Le prix des billets pour cette conférence est de 25 $ en prévente, grâce à la collaboration de la TCAE, et de 30 $ à la porte, le soir de l'événement. Pour se procurer des billets, il suffit de communiquer avec le 418-625-4500 dès maintenant.

Il est également possible de consulter la page Facebook de la Table de concertation des aînés des Etchemins afin d'obtenir plus d'informations à ce sujet.

« Je choisis de bien vieillir »

Une autre conférence intitulée « Je choisis de bien vieillir », présentée par Sylvie Fortier de Promotion VIEillissement, sera aussi offerte lors du dimanche 4 mars prochain, à 14 h, à la résidence pour aînés Le Belvédère du Lac de Lac-Etchemin. Notons que cette activité est gratuite.



Rappelons que les objectifs de la Table de concertation des aînés des Etchemins sont d'améliorer l’accès à l’information sur les services offerts aux aînés ainsi que de sensibiliser la population à des sujets liés au vieillissement.