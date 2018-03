Pour la Saint-Patrick, Saint-Simon-les-Mines fera la fête

Les administrateurs de la Corporation de conservation du patrimoine de Saint-Simon-les-Mines organiseront le 22e déjeuner-bénéfice de la Saint-Patrick, le dimanche (18 mars) à la salle municipale de Saint-Simon-les-Mines, de 8 h à 11 h 30.

À la Saint-Patrick, tout le monde est irlandais. Pour l'occasion, portez du vert et venez faire la fête, tout en contribuant financièrement à la sauvegarde et à la mise en valeur du site historique et patrimonial de l’église Saint-Paul de Cumberland et du jardin Harbottle.

Sur place, les participants dégusteront un excellent repas dans une ambiance festive, avec animation musicale et nombreux prix de présence.

Tous les profits seront versés à la Corporation de conservation du patrimoine de Saint-Simon-les-Mines.