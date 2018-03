Un nouveau porte-parole renforce l'action du Forum jeunesse régional de Chaudière-Appalaches

Avec un enthousiasme non dissimulé, ce jeudi (8 mars), la présidente Rosalie Montmigny-Morisette, du Forum jeunesse régional de Chaudière-Appalaches, a annoncé la nouvelle venue d’un porte-parole au sein du Forum jeunesse, en la personne de Luca Jalbert.

Originaire de Lévis, l’homme est impliqué dans son milieu en qualité d’administrateur au Bureau du cinéma et de la télévision de la Chaudière-Appalaches, animateur à la station de radio lévisienne, CJMD 96,9 FM et, à cela, il a accepté l’invitation de représenter le Forum jeunesse bénévolement.

Celui-ci aura pour mission de faire connaître le Forum jeunesse et ses activités qui sont de mettre en avant les opinions, les prises de position des jeunes de la Chaudière-Appalaches auprès des instances régionales et nationales. Et surtout, de permettre aux jeunes de moins de 35 ans de prendre leur place dans leur municipalité, lieu d'apprentissage, organisme, MRC, afin qu'ils deviennent des acteurs responsables.

« La volonté du Forum jeunesse en faisant ce choix est d'inspirer les jeunes à inclure dans leur mode de vie la participation citoyenne. », a indiqué la présidente Rosalie Montmigny-Morisette. « Nous croyons que Luca est le porte-parole tout indiqué pour cette tâche ! »