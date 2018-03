Tourisme Chaudière-Appalaches dévoile les 67 finalistes des Grands Prix du tourisme Desjardins

Tourisme Chaudière-Appalaches a dévoilé, lundi le 12 mars dernier, les 67 finalistes des Grands Prix du tourisme Desjardins 2018. Pour une sixième année, 85 entreprises ont participé à cette formule d’évaluation sur Internet. De ce nombre, 67 entreprises ayant atteint un minimum d’évaluations de la part des visiteurs sont officiellement finalistes. La Beauce a quant à elle récolté 11 nominations sur 67.

Les entreprises participantes devaient remettre un coupon de participation aux visiteurs qui avaient consommé chez eux, du 23 juin 2017 au 11 février 2018.

Ces visiteurs pouvaient, par la suite, se rendre sur le site Web des Grands Prix du tourisme afin de remplir un formulaire d’évaluation de l’entreprise qu’ils venaient de visiter.

Cette année, le gala de remise de prix se tiendra lors du jeudi 26 avril prochain à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli, en Côte-du- Sud. Quelque 225 personnes y sont attendues.

« Le soir du gala est un moment privilégié de se réunir dans un esprit détendu et festif, propice aux discussions et au réseautage. En 2018, après 33 ans à tenir les Grands prix du tourisme, nous avons un record de participation avec 67 entreprises finalistes », mentionne le président de Tourisme Chaudière-Appalaches, Jean-François Lachance.

Tourisme Chaudière-Appalaches tient donc à remercier les 11 840 participants qui ont contribué à évaluer les entreprises en compétition et félicite les deux gagnants d’un forfait d’une valeur de 500 $ dans les entreprises participantes de leur choix.

Finalistes dans chacune des catégories

En Beauce, la Maison J.-A. Vachon, Tourisme Sainte-Marie et Destination Beauce, de Sainte-Marie, le Domaine à l'Héritage, de Saint-Séverin, Créativités beauceronnes, de Notre-Dame-des-Pins, la Maison d'Élyse, de Beauceville, le Gîte le Marysier, le Rock Café et Beauce Art : L'International de la sculpture, de Saint-Georges, le Musée Marius-Barbeau, de Saint-Joseph, et le Village Aventuria, de Saint-Jules, font partie des nommés.

En plus des mentions dites « Ressources humaines », « Services touristiques » et la « Personnalité touristique de l’année », les finalistes dans chacune des catégories sont :

Activités de plein air

Domaine faunique (Saint-Nazaire-de-Dorchester)

Les Vélorails de Beaulac-Garthby (Beaulac-Garthby)

Parc régional du Massif du Sud (Saint-Philémon)

Croisières Lachance (Berthier-sur-Mer)

Agrotourisme et produits régionaux

CSI Alpagas (Saint-Lazare-de-Bellechasse)

Le Ricaneux (Saint-Charles- de-Bellechasse)

Les vergers du Cap (Cap-Saint-Ignace)

Vignoble Domaine Bel-Chas (Saint-Charles-de-Bellechasse)

Les Bleuets de Vire-Crêpes (Lévis)

Maisons du Grand Héron – Auberge-Restaurant (Isle-aux-Grues)

Cidrerie le Somnambule (Saint-Henri-de-Lévis)

Sapinière Saint-Jean (Lévis)

La Charloise (Lotbinière)

Attractions touristiques

Lieu historique national du Chantier A. C. Davie (Lévis)

Maison J.-A. Vachon (Sainte-Marie)

Musée de sculpture sur bois des Anciens Canadiens (Saint-Jean- Port-Joli)

La Seigneurie des Aulnaies (Saint-Roch-des-Aulnaies)

Musée de l'Isle-aux-Grues (Isle-aux-Grues)

Centre historique de la Mine King / KB3 (Thetford-Mines)

Village Aventuria (Saint-Jules)

Domaine à l’Héritage (Saint-Séverin)

Musée Maritime du Québec (L’Islet)

Boutiques et Galeries d'art

Boutique Rose-Hélène (Saint-Apollinaire)

Créativités Beauceronnes (Notre-Dame-des-Pins)

Groupe Cultur'Art (Lévis)

Hébergement – Campings

Camping de la Demi-Lieue (Saint-Jean-Port-Joli)

Parc régional du Massif du Sud (Saint-Philémon)

Hébergement – Moins de 40 unités

Auberge des Glacis (L’Islet)

Maisons du Grand Héron – Auberge-Restaurant (Isle-aux-Grues)

Auberge la Marguerite (L’Islet)

Hébergement - 40 à 199 unités

Comfort Inn (Thetford-Mines)

Hébergement – Gîtes

La Maison D'Élyse (Beauceville)

Au Manoir d'Irlande (Irlande)

Gîte le Marysier (Saint-Georges)

Hébergement - Résidences de tourisme

Station touristique Massif du Sud (Saint-Philémon)

Micro-Chalets des Appalaches (Sainte-Lucie-de-Beauregard)

Studios Vacances Marchant de Bonne Heure (L’Islet)

Restauration - Tables des produits du terroir

Auberge des Glacis (L’Islet)

Maisons du Grand Héron - Auberge-Restaurant (Isle-aux-Grues)

Motel et Restaurant de la Plage (Berthier-sur-Mer)

Auberge la Marguerite (L’Islet)

Les Bleuets de Vire-Crêpes (Lévis)

Rock Café (Saint-Georges)

Festivals et événements touristiques

La Fête des Chants de Marins (Saint-Jean-Port-Joli)

Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile (Saint-Pamphile)

Festivent, Ville de Lévis (Lévis)

Festival Country de Lotbinière (Saint-Agapit)

Grands Feux Loto-Québec (Lévis)

Coupe Femina (Lévis)

Mention Site Internet

Festival Country de Lotbinière (Saint-Agapit)

Parc régional du Massif du Sud (Saint-Philémon)

Beauce Art : L'International de la sculpture (Saint-Georges)

Comfort Inn (Thetford Mines)

Musée Marius-Barbeau (Saint-Joseph)

Les Vélorails de Beaulac-Garthby (Beaulac-Garthby)

Services touristiques

Tourisme Région de Thetford (Thetford Mines)

Autobus Fleur de Lys (Lévis)

Destination Beauce (Sainte-Marie)

Ville de Lévis (Lévis)

Office du tourisme de la MRC de L’Islet (Côte-du-Sud)

Tourisme Sainte-Marie (Sainte-Marie)

Précisons que ce sont les entreprises qui auront eu le plus haut taux d’appréciation de leurs visiteurs seront lauréates parmi les 17 catégories mentionnées ci-haut.

Rappelons que la Chaudière-Appalaches est la seule région du Québec qui invite ses visiteurs à participer à l’évaluation des entreprises dans le cadre du concours et qu'elle est l’une des rares à poursuivre l’organisation d’un gala touristique régional.