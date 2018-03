Artistes de 14 ans et plus recherchés pour un concours à Saint-Victor

La Municipalité de Saint-Victor souhaite ajouter une touche artistique dans la zone sportive de son parc multigénérationnel, en réalisant une œuvre sur le bâtiment adjacent à son terrain de balle. C'est pourquoi elle a lancé aujourd'hui, vendredi le 16 mars, un concours où les artistes en herbe ou professionnels pourront proposer leurs propres créations.

Ce concours artistique s'adresse aux artistes âgés de 14 ans et plus. Les exigences du concours sont de respecter le thème intitulé « Saint-Victor en action : quand l’art et le sport se rencontrent », de concevoir le dessin seul ou en collaboration avec d’autres personnes (collectif) et d'intégrer de la couleur à sa proposition.

Pour créer leurs oeuvres, les artistes pourront utiliser le médium de leur choix, par exemple le crayon ou la peinture. Ils pourront également, s'ils le désirent, faire une illustration à l’aide de l’ordinateur.

Notons que le bâtiment sur lequel l'oeuvre sera reproduite à la manière d'un graffiti a 8 pieds de hauteur et 20 pieds de largeur. La création devra donc être proportionnelle à ces dimensions, soit 8 pouces de hauteur par 20 pouces de largeur.

Remise des projets

Les artistes devront s'identifier, au verso de leurs créations, en inscrivant leur nom, leur prénom, leur âge, leur numéro de téléphone, leur adresse courriel et leur adresse postale.

Les projets devront être remis en personne, à l’hôtel de ville de Saint-Victor, avant le 16 avril 2018. La municipalité veut d'ailleurs rappeler aux participants qu'il est interdit de copier ou de reproduire l’œuvre d’un autre artiste dans le cadre de ce concours.



Précisons que le gagnant sera choisi en fonction du respect du thème, des exigences, de la date d’échéance du concours, ainsi que de l'originalité de son oeuvre.

Il est possible de contacter la municipalité par courriel au sports@st-victor.qc.ca afin d'obtenir davantage d'informations au sujet de ce concours.