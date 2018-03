Dina Gilbert n’a pas oublié ses racines beauceronnes

Au cours des dernières années, la musique a fait voyager la chef d’orchestre Dina Gilbert. France, Allemagne, Roumanie, Chine, Japon… Dimanche matin (18 mars), elle était de retour dans son patelin, Saint-Georges.

Celle qui a déjà occupé le poste de chef assistante de l’Orchestre symphonique de Montréal de maestro Kent Nagano était présente lors d’un déjeuner-conférence pour aider le Festival Clermont-Pépin à financer l’achat d’un piano à queue. Une fois le festival terminé, le piano sera installé en résidence au Centre culturel Marie-Fitzbach.

Bien que l’invitation annonçait un déjeuner-conférence au Restaurant Le Baril Grill, la principale intéressée ne voyait pas le déroulement de la matinée comme une conférence. Elle a parlé de son parcours qui l’a mené aux quatre coins du globe tout en saluant les invités, dont plusieurs l’ont vu grandir. « J’ai également abordé les opportunités qu’il fallait saisir, mais aussi des risques à prendre », a-t-elle précisé.

Lorsque l’organisation l’a approché pour revenir à Saint-Georges, elle a accepté avec plaisir. « Le Festival Clermont-Pépin était comme mes Jeux olympiques, se souvient-elle. C’était un incontournable pour mes sœurs et moi. »

Elle a participé audit festival dès l’âge de 5 ans, et ce, jusqu’à 15 ans. Elle l’a d’ailleurs remporté à quelques reprises. « C’est une compétition saine et très valorisante pour les jeunes. »

« Mes expériences au Festival Clermont-Pépin ont eu une influence dans ma carrière, même si ça fait longtemps », a-t-elle ajouté.

Perpétuité les œuvres de Clermont Pépin

Directrice musicale et chef de l’Orchestre symphonique de l’Estuaire et du Kamloops Symphony en Colombie-Britannique, Mme Gilbert est très fière de ses origines beauceronnes et des œuvres de Clermont Pépin.

« Il a eu une grande importance dans le milieu musical au Québec », a dit celle qui a également été juge lors du festival, mais elle n’était plus certaine de l’année exacte.

La 33e édition se tiendra du 4 au 6 mai au Centre Culturel Marie-Fitzbach et il est possible de s’inscrire jusqu’au 24 mars.