Environ 200 élèves se sont réunis pour l’Amicale de robotique de la CSBE

La troisième édition de l’Amicale de robotique de la CSBE avait lieu dans le dôme du CIMIC, à Saint-Georges. Plus de 200 jeunes provenant de 20 écoles de la CSBE se sont donné rendez-vous pour relever l’un des quatre différents défis de robotique ou de domotique proposés.

Cette année, les défis étaient sous le thème Adrénaline.

Pour les plus jeunes participants, ceux qu’on appelle les Recrues, il fallait concevoir et construire un manège robotisé et en faire la présentation.

Pour les élèves de 9 à 12 ans, les Juniors, il y avait un choix de deux défis sur tapis, soit le défi Feux d’artifice (robot-artificier qui installe des fusées pyrotechniques et sécurise le terrain) ou le défi Sumo-Adrénaline (combats de robots sur une scène circulaire, incluant la protection d’un drapeau).

Enfin, les élèves du secondaire, les Séniors, devaient relever un défi de domotique à l’aide de matériel électronique, dont un microcontrôleur Arduino. Leur mission : concevoir un système d’alarme pour protéger une pierre précieuse contre une invasion de robots.

À l’issue de la journée, trois équipes gagnantes ont obtenu leur inscription gratuite à la compétition régionale de Zone 01, où elles pourront être accompagnées de leur enseignant. Ce sont, dans la catégorie Recrues, la classe de Lizette Bizier – école la Passerelle, dans la catégorie Junior, défi Feux d’artifice, Blanc, la classe de Marie-Andrée Gagnon – école des Deux-Rives, et dans la catégorie Junior défi Sumo-Adrénaline, la classe de Félix Arsenault – école Kennebec.

La compétition régionale se déroulera à l’Université Laval, les 24 et 25 avril 2018.

Dans les autres catégories, les classes gagnantes ont été celles de Caroline Dubois, de l’école Louis-Albert Vachon (Junior Défi feu d’artifice, Jaune) et de Johanne Marcoux – Polyvalente Benoît-Vachon (Senior).

« Ça développe leur esprit d’équipe. Il faut qu’ils se parlent et qu’ils collaborent pour arriver à leurs fins. Chacun a ses forces », a expliqué Lizette Bizier, rencontrée sur le site de l’Amicale de robotique, estimant que cet événement est fort profitable pour ses élèves.

Les quatre membres de l’équipe sont Marie-Andrée Morin, Derek Vachon, Jacob Gilbert et Alex Beauchesne. Ceux-ci ont beaucoup aimé l’activité et ils ont même voulu rester en après-midi pour voir les compétitions des plus vieux.