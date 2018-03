Le Fonds culturel de la MRC Beauce-Sartigan soutiendra 11 projets

Pour une 4e année, le secteur culturel beauceron peut bénéficier d’une aide financière grâce au Fonds culturel de la MRC Beauce-Sartigan. Ces subventions, totalisant 16 720 $, soutiendront 11 projets de nature patrimoniale, artistique ou culturelle sur le territoire de la MRC.

« Le Conseil des maires est heureux de supporter en investissement les acteurs culturels du territoire. Nous tenons à remercier les promoteurs qui s’impliquent pour offrir un milieu dynamique avec des activités accessibles à tous les citoyens » a souligné Normand Roy, le préfet.



Voici la liste des projets retenus :

–Association pour l’intégration sociale en Beauce-Sarigan

– Comédie musicale Le Grincheux : 2 000 $ Art en Beauce La Collection

– Récit illustré grandeur nature L’enfant au sac à dos : 2 000 $ Beauce Art

– Atelier d’initiation À la découverte du verre au chalumeau : 1 000 $ Beauce Art

– Création d’une œuvre collective La poésie et les arts : 1 000 $

– Beauce Art – Créer une œuvre même avec un handicap visuel : 2 000 $ Centre Multi-Arts Saint-Gédéon

– Pièce de théâtre La belle et le chasseur : 2 000 $ Club FADOQ l’Assomption

– Théâtre mobile Théâtrons entre aînés ! : 2 000 $ Corporation de conservation du patrimoine de St-Simon-les-Mines

– Se moderniser et s’unir pour grandir Panneaux d’interprétation : 1 000 $ Municipalité de Saint-Côme

– Les jeudis musicaux : 1 500 $ St-Ephrem en action

– Piano en plein air : 1 500 $ Exposition agricole de Beauce

– Histoire des équipements et voitures à chevaux antiques : 720 $

Le Fonds culturel est destiné à soutenir des projets ponctuels stimulants pour la vitalité culturelle du milieu. Son but premier est de susciter des contacts entre les citoyens et la culture.

Le Fonds culturel est financé dans le cadre de l’Entente de développement culturel conclue entre la MRC de Beauce-Sartigan, le gouvernement du Québec et le Conseil économique de Beauce.