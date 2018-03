Découvrez l'univers des "patenteux" dans une série télévisée beauceronne

Depuis le début de l’année, la chaîne maCommunauté propose un regard fascinant sur l’univers du « patentage ». Produite par Vidéo Serge Beaulieu, une maison de production située à Saint-Georges et principalement tournée dans la région de la Beauce, la série documentaire « Les Patenteux » est accessible à tous sur la page YouTube de maCommunauté.

Bricoleurs, inventeurs, patenteurs, le Québec regorge de ces génies de la débrouillardise, capables de faire à peu près tout avec très peu de choses.

De ces créatifs nés, animés d’une passion pour la recherche constante de solutions visant à résoudre toute sorte de problèmes, à répondre à toute sorte de besoins, dans une variété de domaines.

En ce début de 21e siècle, le patenteux est ébéniste, machiniste ou forgeron, mais il est peut-être aussi électronicien, informaticien ou même cyberpatenteux. Ces innovateurs-artisans détiennent un savoir-faire qui doit être transmis et partagé.

Les dix épisodes de la série vous plongeront dans une variété de lieux divers où la créativité, l’imagination et l’inventivité sont à l’honneur.

Au total, une vingtaine de patenteux aux profils des plus disparates vous invitent à vivre leur passion pour la fabrication et l’innovation, en plus de découvrir une multitude de patentes, toutes plus originales les unes que les autres !

Peut-être y reconnaîtrez-vous des visages connus ?