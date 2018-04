Les résidents de Ste-Marie invités à participer au recueil « Les écrits mariverains »

L’équipe du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Sainte-Marie invite tous les passionnés de littérature ainsi que les amoureux des mots et de la langue française, à laisser parler leur cœur et à exprimer leurs émotions en participant au traditionnel recueil « Les écrits mariverains » 2018.

Pour participer, il suffit aux résidents de cette municipalité de la Beauce de rédiger un texte d'un minimum de six pages et de le transmettre à la Ville de Sainte-Marie avant le 30 juin prochain.

Ces derniers seront ensuite invités au lancement du recueil, qui sera effectué en septembre 2018, lors du tout premier « Salon des auteurs » qui se tiendra dans le cadre des Journées de la culture.

Pour obtenir de plus amples informations à sujet, . il est possible de téléphoner 418-387-2301, poste 2234, dès maintenant.

SOURCE : Ville de Sainte-Marie

