La Sorcière de l'Île Pozer est de retour à St-Georges cet été

La Sorcière de l’île Pozer est de retour à Saint-Georges cet été pour une deuxième saison. La pièce de théâtre historique, qui a envoûté la population georgienne et beauceronne tout au cours de la saison estivale 2017, reviendra afin de faire voyager au cœur de l’histoire.

À travers les légendes urbaines, c’est une véritable aventure théâtrale et patrimoniale qui est proposée dans le cadre de cette promenade à bord d’un circuit légendaire.

Présentée à guichet fermé lors des 36 représentations la saison dernière, la Sorcière de l’île Pozer revient cette fois-ci avec plus d’une vingtaine de personnages, des textes renouvelés et ce, dans six décors extérieurs enchanteurs qui ont marqué l’histoire de Ville de Saint-Georges.

Écrite et mise en scène par l’auteur Harold Gilbert, la pièce sera présentée du 5 juillet au 12 août prochain. Les représentations auront lieu les jeudis et vendredis à 13 h et 16 h ainsi que les samedis et dimanches à 13 h.

L’an dernier, 1620 personnes ont assisté à La Sorcière de l’île Pozer. Les spectateurs ont adoré la pièce pour son contenu historique, divertissant, drôle par moment et émouvant en d’autres occasions. Ceux-ci provenaient principalement de la Beauce et de Chaudière-Appalaches, mais plusieurs touristes provenant de Québec, de Sherbrooke et de Montréal ont été témoins d’un pan de l’histoire des Georgiennes et des Georgiens.