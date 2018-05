Quand musique et plein air s'accordent

Pour une troisième année consécutive, le piano urbain reprendra sa place aux abords de la promenade Redmond, pour le plus grand bonheur des Georgiens et des touristes. Il sera disponible dès vendredi le 25 mai 2018.

Accessible en tout temps, de la mi-mai à la mi-octobre environ, pianistes amateurs et professionnels sont invités à pianoter afin de dynamiser l’espace public.

Une soirée d'ouverture du piano est prévue le jeudi 14 juin à 19 h. Pour l'occasion, des artistes offriront des prestations vocales et musicales.

Tout au long de l’été, le piano public sera le théâtre de spectacles amateurs variés. Ces événements se dérouleront les jeudis à 19 h. Les dates exactes de ces événements seront divulguées ultérieurement par la Compagnie du Shack. Rappelons que la mise en place d’un piano public à Saint-Georges est une initiative de La Compagnie du Shack, organisme à but non lucratif dont la mission est de contribuer au développement et au rayonnement de la Beauce.

