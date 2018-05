Un succès indéniable pour le spectacle de présentation des Amants de la Scène

Hier soir, la foule nombreuse qui assistait au spectacle de présentation de la saison 2018-2019 des Amants de la Scène, à la Salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches, a eu droit une soirée remplie et diversifiée sur le plan du contenu. Dire qu'il y avait une foule est un euphémisme : tous les sièges étaient comblés.

L'animatrice de la soirée était nulle autre que Mme Suzanne Bougie, une voix qui porte en Beauce, et dont la présence avait matière à éveiller l'assistance. Ce spectacle de présentation, qui a duré plusieurs heures, avait pour but de donner un aperçu au public georgien du déroulement de la saison qui s'amorce. Bien évidemment, tous les artistes qui se produiront à Saint-Georges en 2018-2019 n'étaient pas présents, puisque c'eût été impossible, mais plusieurs d'entre eux, et non les moindres, ont fait le trajet jusqu'ici.

Mme Maude Benoît-Pépin, présidente du conseil d'administration des Amants de la Scène, qui a dit un mot au début de la soirée, à encourager les gens, par l'entremise de la programmation, à « voyager hors de leur zone de confort » et à « oser découvrir ». M. Jean-François Bernatchez, directeur général, a également pris parole et a remercié tant les gens présents que la soixantaine d'employés des Amants de la Scène. Il a aussi soulevé l'enjeu de la salle de spectacle manquante à Saint-Georges. Selon lui, il est anormal que la ville n'ait pas une telle salle. En avoir une lui permettrait de recevoir plus d'artistes de grande envergure.

Contenu du spectacle

Martine St-Clair et Marie-Élaine Thibert, deux des voix les plus connues du Québec, ont été les premières de la soirée à enflammer la scène. Elles sont venues présenter leur spectacle « Entre vous et nous », qui les réunit à Marie Michèle Desrosiers et à Luce Dufault. Leur spectacle aura lieu le 16 mars 2019, à 20 h, à la salle Alphonse-Desjardins. À quatre, elles présenteront les succès de chacune, mais également ceux du répertoire québécois.

James Forest, originaire des Îles-de-la-Madeleine, a poursuivi avec de la musique folk rock empreinte de grands vents, de voyages et de la mer. Grand voyageur, on dit qu'il ne s'assoit que pour jouer du piano. Il fera la première partie de Mike Love (qui n'a pas pu être présent) le 7 octobre 2018, à 19 h, à l'Entrecours du Cégep Beauce-Appalaches.

Sèxe Illégal, formation musicale et humoristique composée de Tony Légal et de Paul Sèxe, a provoqué les rires, les sourires et les étouffements des gens présents. Ces deux hommes, dont le sens de la répartie est inégalable, se présentent comme des légendes du rock et chantent des parodies sur des airs très connus. Ils seront à l'Entrecours du Cégep Beauce-Appalaches le 1er septembre prochain, à 20 h, à l'Entrecours du Cégep Beauce-Appalaches.

Pierre Bouchard et Janick Lemieux sont venus présenter le documentaire multimédia « Nomades », dont la diffusion en ciné-conférence aura lieu le 8 mai 2019, à 19 h 30, à la salle Alphonse-Desjardins. Ce couple d'aventuriers a entrepris une odyssée vélocipédique de 21 000 km, entre la Norvège et la Tanzanie, pour rencontrer des peuples nomades. Le documentaire relatera la moitié de leur grand voyage teinté d'une humanité profonde et de découvertes sans pareilles.

Le pianiste Stéphane Aubin a présenté, assis au piano, le spectacle « Les 4 saisons d'André Gagnon » qu'il fera en compagnie de Kathleen Fortin. Ce spectacle, qui revisitera l'oeuvre du grand Gagnon, aura lieu le 14 avril 2019, à 15 h, à la salle Alphonse-Desjardins.

En musique toujours, Roxane Bruneau, Thomas Hellman et Christian Marc Gendron étaient présents. Chacun à sa façon, ils incarnent la diversité de la programmation de la prochaine saison des Amants de la Scène.

En humour, Martin Vachon et Pierre-Luc Pomerleau ont fait rigoler l'auditoire avec leurs blagues. Ils se produiront en 2019 au Cabaret des Amants. 50 spectacles d'humour seront offerts lors de la saison 2018-2019.

En théâtre enfin, une troupe est venue présenter la pièce « Amsterdam », une comédie musicale concoctée à même les chansons de Jacques Brel. Ils seront en spectacle le 11 mai 2019, à 20 h, à la salle Alphonse-Desjardins.

La programmation complète est disponible sur le site Internet des Amants de la Scène. Tout renseignement disponible au 418 228-2455.