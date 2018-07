Théâtre pour les enfants au Moulin La Lorraine : mission accomplie

Le 27 mai dernier, à Lac-Etchemin, au terme d'une session d'ateliers proposés sous le thème « Samedi de jouer », un groupe de jeunes apprentis comédiens a livré une représentation très amusante et fort appréciée à la cinquantaine de personnes réunies pour leur spectacle de clôture.

L'activité de théâtre, qui avait débuté le 7 avril dernier, a permis à 8 enfants de 8 à 12 ans d'être initiés au jeu théâtral, à la comédie et de vivre une expérience de scène réelle par la présentation d'extraits de pièces de théâtre devant public.

Ce nouveau projet pour les jeunes a été mis en avant par le Moulin La Lorraine grâce à la participation financière du Fonds Pierre-Mantha et en partenariat avec l'école de théâtre Carosol en scène.

Pour les enfants ainsi que leurs parents, le projet « Samedi de jouer » s'avère un succès sur toute la ligne et pour plusieurs, il s'agit de leur plus belle expérience de théâtre à ce jour. La directrice du Moulin La Lorraine se dit fière de pouvoir offrir des activités qui permettent aux jeunes de développer leur potentiel et d'exprimer leur créativité en étant initiés à toutes sortes de disciplines artistiques, y compris le théâtre. Les résultats positifs et l'enthousiasme générés par « Samedi de jouer » pourraient annoncer une suite au projet.