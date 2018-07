Une 3e année pour Les dimanches du Marchand à Notre-Dame-des-Pins

C’est le 10 juin prochain que se déploiera le premier d’une série de sept rencontres pour Les dimanches du Marchand. Cette année, plus de 25 exposants seront regroupés en 2 sections : une table agroalimentaire et une section créative proposant des produits artisanaux. Les organisateurs vous promettent un atelier spécial à chaque mois, des nouveautés de produits, des dégustations, un tirage avec achat et de belles découvertes.

Les dimanches du Marchand ont lieu à chaque deuxième dimanche des mois de juin à décembre, au centre communautaire de Notre-Dame-des-Pins. Lors de cet évènement, il sera possible de rencontrer chacun des marchands présents et d'en apprendre davantage sur leurs produits respectifs. Un seul exposant par domaine est présent afin d’offrir une meilleure diversité de produits. Toute la population de la région ainsi que les visiteurs sont les bienvenus.

Pour les marchands intéressés à se joindre aux expositions ou pour plus d'informations vous pouvez vous rendre sur le site de la municipalité Notre-Dame-des-Pins.