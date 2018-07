Réseautage annuel du milieu culturel pour les artistes

Les artistes, les organismes culturels et les élus sont invités à participer au réseautage annuel du milieu culturel qui se tiendra le jeudi 14 juin 2018, de 17 h à 19 h, au Centre Multi-Arts de Saint-Gédéon-de-Beauce. Une occasion de faire des rencontres enrichissantes, de découvrir une nouvelle salle de spectacle et de contribuer à l’essor culturel de la région. Maxime Landry, auteur, interprète, originaire de Saint-Gédéon-de-Beauce sera présent pour parler de son parcours artistique.

Ce réseautage a pour but de permettre aux élus municipaux, intervenants culturels et artistes de se rencontrer pour discuter ensemble des enjeux du développement culturel et des enjeux suivants:

Comment favoriser l’émergence de nouveaux artistes?

Quels sont les bons coups pour communiquer et promouvoir les projets culturels?

Quoi faire pour rendre plus vivante et dynamique la culture au niveau régional?

Cette activité de réseautage, inscrite au Plan d’action culturel de la MRC, est financée dans le cadre de l’Entente de développement culturel conclue entre la MRC de Beauce-Sartigan, le Conseil économique de Beauce et le gouvernement du Québec. L’Entente de développement culturel a pour objectif d’assurer la mise en œuvre de la Politique culturelle du territoire, de permettre la réalisation d’événements culturels stimulants et de contribuer à la vitalité du milieu.