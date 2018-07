Une nouvelle exposition au Musée Marius-Barbeau de St-Joseph

Le dimanche 17 juin, à 13h30, aura lieu le vernissage de l’exposition de photographies de Richard Geoffrion intitulée Le Pow Wow Modernité et dignité chez les Premiers Peuples au Musée Marius-Barbeau de St-Joseph-de-Beauce. L’artiste et la commissaire d’exposition, Céline Le May, seront présents.

Cette exposition rassemble une quarantaine de photographies que M. Geoffrion a prises en 2014 et 2015 en assistant à 18 pow wow au Québec et en Ontario. Ce projet est l’aboutissement d’un désir profond du photographe de mettre en valeur la vitalité et la modernité des Premiers Peuples : « Ils et elles sont de véritables paysages humains, grandioses et d’une beauté prenante, que l’on doit chérir et protéger comme un trésor à révéler », dit-il.

Sa démarche artistique est à la fois humaniste et ethnographique.

À ce sujet, il mentionne : « J’emprunte au reportage sa spontanéité et à l’ethnographie son authenticité. »

En complément de la série de portraits, Richard Geoffrion a photographié plusieurs éléments du pow wow et produit quelques textes afin de documenter la symbolique de ces rassemblements.

L’exposition se poursuit jusqu’au 23 septembre 2018.