Le coup d'envoi est donné pour la Fête nationale à Saint-Georges

Cet après-midi, au centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, le coup d'envoi régional a été donné à la 184e édition de la Fête nationale. Avec le slogan « Histoire de héros », de nombreux artistes seront présents dans la région de Chaudière-Appalaches, dont le groupe Momentum à Saint-Georges. Une soixantaine d'activités auront lieu dans la région, sans oublier la fête régionale dans la métropole beauceronne. Les festivités se dérouleront du 23 au 24 juin prochains.

L'annonce a été faite en présence de Claude Morin, le maire de Saint-Georges, d'Étienne-Alexis Boucher, président du Mouvement national des Québécoises et des Québécois (MNQ), de Réal Beaucage, coordonnateur de la Société nationale des Québécoises et des Québécois de Chaudière-Appalaches (SNQ-CA), de Stephan Moreau, vice-président du comité des Fêtes de Saint-Georges, de Carole Paquet, directrice du service des loisirs et de la culture de Saint-Georges, et d'Antoine Dubé, président de la SNQ-CA.

« On est toujours fiers d'être le site officiel de la fête régionale. C'est important pour nous autres (...) C'est vrai qu'on fait une belle fête ici; c'est couru beaucoup; il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent. Ça attire, ça rassemble beaucoup. Alors, bravo à tous ceux qui sont impliqués là-dedans. Encore une fois, Saint-Georges est prêt à appuyer. On est toujours contents de vous recevoir, ici, en ville. Bonne fête des Québécois, longue vie à la Beauce, longue vie au Québec », a dit Claude Morin, le maire de Saint-Georges.

À travers le Québec, 15 000 bénévoles oeuvrent à la réussite de la tenue de la Fête nationale. À Saint-Georges, 10 000 personnes sont attendues pour la soirée du 23 juin et 2 000 le sont pour la journée du 24 juin.

« Pour cette édition 2018, vous l'avez peut-être constaté, la Fête nationale a décidé de mettre de l'avant celles et ceux qui ont fait progresser le Québec. On pense que notre histoire en est une de héros, tout simplement. Le visuel met donc en évidence tant les héros d'hier que d'aujourd'hui, et les futurs héros », a affirmé Étienne-Alexis Boucher, président du Mouvement national des Québécoises et des Québécois (MNQ), qui s'est dit heureux d'en être à sa première fois « officielle » dans la Beauce.

Lors de la conférence de presse, le président de la SNQ-CA, Antoine Dubé, a remis le prix Étienne-Chartier à Daniel Carrier.

Programmation des festivités à Saint-Georges - 23 et 24 juin 2018

23 juin

Parade des géants

À 18 h, une parade d'un trajet de 1 km sera effectuée à partir de l'Espace Redmond (face au centre sportif Lacroix-Dutil). L'arrivée est prévue à 19 h à la place de l'Église. La population est invitée à porter du blanc et du bleu et à se joindre à la parade. Il y aura des échassiers, une fanfare, des marionnettes géantes et une distribution de ballons.

Spectacles

Dès 19 h, à la place de l'Église, dans le secteur ouest de la ville, la soirée de spectacle débutera avec le groupe de musique Chris é pas, qui jouera durant près d'une heure et demie. À 20 h 30, aura lieu le traditionnel hommage au drapeau suivi d'un discours patriotique. À 21 h, le groupe MomentuM prendra la scène d'assaut. Après les spectacles, à 22 h, des feux d'artifices illumineront le ciel georgien.

24 juin

Journée au parc des Sept-Chutes

De 11 h à 16 h, une journée familiale aura lieu au fameux parc des Sept-Chutes. Sous l'égide d'une animation ambulante, d'une musique d'ambiance et d'échassiers, avec un accès à une piste d'hébertisme, un jeu de maquillage et de ballons, un atelier de bricolage et des caricatures sont à prévoir.

À 14 h, à la terrasse du parc, un spectacle pour enfants aura lieu.

Pour cette journée, un service de navettes d'autobus sera disponible dans le stationnement Pomerleau face à l'entrée du parc (à l'angle de la 49e Rue Nord et de la 6e Avenue).

Avec la collaboration du journaliste Guillaume Internoscia.