Une grande variété de Lilas à la Fête des parfums

Le dimanche 3 juin, le Musée des Lilas organise la Fête des parfums sur l’île Pozer et au Parc Veilleux. C'est une belle occasion marcher en plein air afin de profiter des odeurs caractéristiques de cette fleur typiquement printanière.

Sur place, 30 kiosques et exposants, dont 11 nouveaux, présenteront leurs produits et services. Parmi eux, il y aura des horticulteurs, des herboristes, des artisans, des jardiniers et des maraîchers. Comme d'habitude, des lilas seront en vente sur le site de l'événement.

Rappelons que le Musée des Lilas cherche à atteindre le chiffre symbolique de 1000 cultivars de lilas, une augmentation qui en ferait la plus grande collection extérieure au monde. Cette année, 700 cultivars de Lilas permettent au public d'apprécier leur spécificité de couleur et de parfum.

