Une messe rythmée par un orchestre pop à Saint-Prosper

Le dimanche 17 juin à 10 h 30, les gens de Saint-Prosper et des villages limitrophes sont invités à assister à une messe avec orchestre pop qui aura lieu à l’église de Saint-Prosper. Ce sera une occasion, selon les organisateurs, de souligner la fête des Pères.

Chorale et orchestre pop

Sous la direction musicale de Pierre Grenier, 30 choristes et sept musiciens tenteront d'entraîner l'auditoire sur des airs vivants et dynamiques. Les musiciens sont Keven Quirion (bassiste), Tommy Guay (batteur), Jonathan Larochelle, Nicolas Loignon et Daniel Grenier (guitaristes), Marie-Pierre Grenier (pianiste) et Jean-Michel Grenier (claviériste).

Quête

Pendant la célébration, il y aura une quête et les profits seront versés à la Fabrique de Saint-Prosper pour aider à défrayer ses coûts d’opération et d’entretien.