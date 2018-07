Le soleil et la population au rendez-vous pour le RibFest en Beauce

C'est la fin de semaine du 1er juin que s'est installé à Saint-Georges l'événement culinaire couru des amateurs de viande, le RibFest en Beauce. Cet événement gastronomique d'ampleur est organisé par L’Association des Familles Monoparentales et Recomposées de la Chaudière.

« Les ribbers vont s’affronter et le dimanche, les juges devront déterminer qui a les meilleures côtes levées et la meilleure sauce et un trophée sera remis au gagnant », explique avec enthousiasme la directrice générale de l’AFMRC, Nancy Lacroix.

À la suite d'une compétition relevée, le gagnant du concours du plus gros mangeur de côtes-levés présentait fièrement son prix, le visage rayonnant encore recouvert de sauce rouge.

En plus des kiosques des différents commerçants, pour les plus courageux participants, une dégustation de sauces piquantes était offerte gratuitement afin de tester la limite de leurs papilles gustatives. Des jeux gonflables pour les enfants et un spectacle musical sous le grand chapiteau faisaient aussi partie des activités présentées.