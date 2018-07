Une édition spéciale du Café historique le samedi 16 juin

Dans le cadre du Symposium international de la sculpture de Saint-Georges, une édition spéciale du Café historique aura lieu le samedi 16 juin prochain à compter de 10 h à la salle Denise-Rodrigue située au 4e étage du centre culturel Marie-Fitzbach.

On y traitera alors de l’évolution du centre-ville de Saint-Georges qui s’étend sur trois artères principales, soit les 1re et 2e Avenues dans le secteur est et la 1re Avenue dans le secteur ouest.

L’animateur Pier Dutil accueillera à cette occasion trois invités : Anne Dutil et Daniel Lessard de la Société historique Sartigan ainsi que Pierre Morin, chroniqueur historique sur EnBeauce.com.

Pour aborder ce sujet, les invités procéderont à partir d’une importante banque de photos provenant de la Société historique Sartigan et de la collection privée de Claude Loubier. Ce sera une occasion de retrouver des photos de bâtisses anciennes qui ont abrité des résidences et des commerces à diverses époques de l’histoire de Saint-Georges.

Alors que les Cafés historiques en saison régulière ont lieu le vendredi, l’édition spéciale se tiendra un samedi, permettant ainsi aux personnes qui travaillent la semaine, d'y assister.

L’admission est gratuite. Café et brioches seront servis sur place. Cette activité est une présentation du Service des loisirs et de la culture de ville de Saint-Georges.