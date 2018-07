Les Récitals de l’été georgien animeront l’Arboretum dès le 13 juin

Les Récitals de l’été georgien animeront pour une 17e saison nos mercredis d’été à l’Arboretum. La chorale Les Rossignols, qui célèbre ses 50 ans, aura l’honneur de lancer la programmation 2018 dès le 13 juin, 19 h.

En plus de la chorale, 10 autres formations défileront sur la scène du kiosque du Régiment entre le 13 juin et le 22 août. Du nombre, on retrouvera Chloé Doyon qui a fait sa marque à l’émission La Voix, l’hiver dernier.

Trois groupes fouleront la scène dont Lyne Giroux et les Sylverstars le 4 juillet, Les Bonhommes le 18 juillet ainsi que la formation Whisper de Québec qui clôturera la saison le 22 août. Plusieurs duos compléteront la programmation. Pour plus de détails, consultez la programmation 2018 .

La musique pop sera à l’honneur tout au cours de l’été. Les spectacles gratuits seront offerts beau temps mauvais temps. Apportez vos chaises et venez assister à des spectacles de qualité dans l’ambiance naturelle, chaleureuse et charmante de l’Arboretum du parc Bélair.