Exposition « l'Envol » au centre culturel Marie-Fitzbach

Du 15 mai au 10 juin prochain, L’Association des personnes handicapées de la Chaudière présente l’exposition « L’Envol » à la chapelle du Centre culturel Marie-Fitzbach afin de dévoiler les œuvres réalisées par les membres de l’organisme lors des ateliers d’arts et des café-rencontres.

À l’occasion de la Semaine québécoise des personnes handicapées, les artistes étaient sur place dimanche le 3 juin dernier afin de présenter leurs réalisations. On y retrouvait entre autres des projets de peinture acrylique notamment sur toile et sur bois, avec ou sans relief, du faux vitrail, des transferts d’images et plusieurs décorations fabriquées à partir de matériaux recyclés.

Lors de cet événement, plusieurs dizaines de personnes sont venues admirer le fruit des efforts mis tout au long de l’année par les gens de l'association . Dans le cadre de ce projet, ils se sont dépassés et ont prouvé qu’avec l’expérience acquise ils ont pu prendre leur « Envol ».