Des milliers de truites pour la Pêche en ville au Parc des Sept-Chutes

C'est cette fin de semaine, du 9 et 10 juin, qu'aura lieu l'événement Pêche en ville, qui se déroule partout au Québec et lors duquel les pêcheurs n'ont pas besoin de permis de pêche pour s'adonner à cette activité. Pour l'occasion, l'ensemencement de 7000 truites a eu lieu au Parc des Sept-Chutes. Plusieurs visiteurs sont attendus et la belle température est propice à l'appréciation de cette activité familiale.

C'est à 8 h ce matin que l'ensemencement s'est déroulé au Parc des Sept-Chutes. Un ensemencement de 4000 truites aura lieu à la même heure demain le 10 juin au Barrage Sartigan.

Selon Line Turgeon, chef de division à la programmation aux services des loisirs et de la culture, 3000 personnes sont attendues dans le cadre de cet événement au parc des Sept-Chutes puis environ 2000 au barrage Sartigan. Ce sera une fin de semaine très courue par les amateurs de pêche et d'activités en plein air.

L'événement Pêche en ville est une bonne occasion de rencontrer d'autres amateurs de ce loisir et d'en apprendre davantage sur les techniques requises pour le pratiquer. De l'information est notamment disponible sur la manière d'apprêter un poisson. Pour l'occasion, un grand tournoi de pêche aura lieu et des prix de participations seront distribués. À noter que la limite pour la fin de semaine est de 10 truites par personne.

Pour plus d'informations sur l'horaire et le déroulement des activités, vous pouvez vous rendre sur le site de la ville de Saint-Georges.