La Fête au Vieux Pont de Notre-Dame-des-Pins bat son plein

C'est sous une température clémente que se déroule, jusqu'à présent, la dixième édition de la Fête au Vieux Pont. L'équipe d'EnBeauce.com a profité d'un moment d'accalmie sur le site des festivités, plus tôt en après-midi, pour aller s'entretenir avec Stéphane Auclair, membre du comité d'organisation.

Vendredi soir, ce sont tout près de 600 personnes qui se sont rassemblées sous le chapiteau, sur le site du pont Perreault, pour apprécier une programmation à saveur plus country.

Pour ce samedi soir, le souper méchoui Beauce-Boeuf affichait complet, pour un total de 140 billets vendus. Le déroulement de la soirée semble tout aussi prometteur. Dès 20 h 30, on entre en piste avec le groupe hommage à CCR, Graveyard Train Revival, suivi de Flying Jones pour le meilleur du rock and blues.

Dimanche, c'est sur une note plus familiale que se clôturera la fête. En matinée, les gens sont invités à se rendre au Centre Communautaire, tout près du site, où se tiennent Le dimanche du Marchand, événement prenant place un dimanche par mois dans la municipalité. À partir de 13 h, c'est toute la famille qui est attendue pour venir profiter des six modules de jeux gonflables. Parallèlement, à 13 h 30, l'école primaire l'Éco-Pin présentera sur place son spectacle de fin d'année, une première. C'est également la présence des pompiers préventionnistes, des kiosques d'animation et de maquillage ainsi que des sculptures en ballons qui caractériseront cette journée.

Rappelons que le but de l'événement est d'amasser des fonds qui serviront à assurer la conservation du pont couvert et de ses infrastructures. Ces dernières sont notamment composées de sentiers pédestres, d'aires de pique-nique, de modules de jeux pour enfants, d'un kiosque d'accueil avec articles promotionnels, pour ne nommer que celles-ci.