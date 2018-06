Cumberland Mills : de la musique traditionnelle à l'occasion de la fête des pères

Le duo Capucine et Martin est très heureux de présenter un spectacle de musique traditionnelle à l'Église anglicane St-Paul de Cumberland Mills, le dimanche 17 juin prochain, de 11 h à midi.

Ces deux violonistes aux parcours bien différents interprèteront des airs québécois, acadiens et celtiques ainsi que quelques chansons traditionnelles francophones. Ce spectacle commenté à base de violons est ponctué d’accompagnements de guitare et d’une podorythmie franche et raffinée. Leur musique est transmise de génération en génération, il s’agit donc de la sortie intergénérationnelle par excellence en Beauce pour l’occasion de la fête des pères.

On a vu performer ces musiciens à plusieurs occasions dans le grand Québec, entre autres au Carnaval de Québec, au Musée de la Civilisation, et à La fontaine du Quai Paquet.

Capucine et Martin sont deux musiciens fortement impliqués dans la sauvegarde , la transmission et la diffusion de la musique traditionnelle du Québec et des maritimes, et s’impliquent activement avec le Centre de Valorisation du Patrimoine Vivant (Québec) et l’organisme Maréemusique (Beaumont).