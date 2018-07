Deux Beaucerons à l'International de montgolfières

Il y aura une saveur de la Beauce à l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, lequel aura lieu du 11 au 19 août prochains. Laura Lefebvre et Pierre-Hervé Goulet, respectivement originaires de Sainte-Marie-de-Beauce et de Beauceville, se produiront au très populaire festival. La première montera sur scène le 14 août, alors que le deuxième se produira le 18 août.

Laura Lefebvre - Sainte-Marie

Laura Lefebvre s’active sur la scène culturelle de Québec dans un univers folk anglo-franco influencé par le rock des années 1960 et les artistes d’ici. Elle exploite les émotions de ses histoires passées, les agissements communs de la société et des principes humains.

Au seuil de sa vingtaine, elle façonne sa voix tantôt feutrée, tantôt modeste aux mélodies lumineuses accompagnée de sa guitare. Elle présente son tout récent mini-album (EP) L’amour mécanique, paru en mars 2018, ce qui lui a permis de faire sa place dans le milieu artistique québécois. Laura Lefebvre a d’ailleurs pu le présenter au Festival d’été de Québec (FEQ), qui vient tout juste de se conclure. Elle travaille actuellement sur la conception d'un nouveau mini-album.



Pierre-Hervé Goulet - Beauceville

Pierre-Hervé Goulet sera de la partie lors du festival et présentera ses mélodies pop, groove acoustique, fuzz et poétiques, inspirées des chansonniers québécois tels que Félix Leclerc, Plume Latraverse et bien d'autres. Son passage à Star Académie n’a pas passé incognito. En effet, cette expérience l’a propulsé sur la scène québécoise et un peu partout ailleurs au Canada.

Après un premier album en 2016, il est de retour avec 13 nouveaux titres dans son nouvel album Pas loin d’ici. Il a remporté à Petite-Vallée une somme considérable pour la réalisation d’un troisième album. Le gagnant des apéros du FEQ 2017 promet un spectacle de qualité.