Notre vidéaste junior présente Les Bonhommes à l’Arboretum de Saint-Georges

EnBeauce.com a accueilli un vidéaste junior au sein de son équipe, Pascal Goyette, qui tournera des images d'événements à Saint-Georges et dans les environs au cours de l'été 2018.

Le vidéaste en herbe présente le spectacle du groupe Les Bonhommes, en prestation aux Récitals de l'été georgien le 18 juillet dernier. Les Récitals se poursuivent à l'Arboretum de Saint-Georges, tous les mercredis, depuis le 13 juin dernier. Chaque semaine, dès 19 h, la population est invitée à assister à des concerts extérieurs de grande qualité .

Les Beaucerons auront la chance d'assister à ces concerts estivaux jusqu'au 22 août prochain.

Programmation

25 juillet : Musique populaire avec Clara et Étienne



1er août : Musique populaire et québécoise avec le duo Émile et PO



8 août : Musique populaire avec le duo Luc et Marie-Jo



15 août : Folk anglo et franco avec Rose & Marjo



22 août : Musique populaire avec Whisper

La musique pop sera à l’honneur tout au cours de l’été et ces spectacles gratuits seront offerts beau temps, mauvais temps. Apportez vos chaises et venez assister à ces prestations dans l’ambiance naturelle, chaleureuse et charmante de l’Arboretum du parc Bélair.

Pour plus de détails, consultez le site de la ville de Saint-Georges.