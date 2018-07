Activités à ne pas manquer en Beauce le dimanche 29 juillet

EnBeauce.com vous présente aujourd’hui ses choix de sorties et d’activités pour le dimanche 29 juillet 2018, dans la région de la Beauce.

Toutes les fins de semaine, consultez nos articles « événements à ne pas manquer ».

Festivités Western de Saint-Victor,

Pour clore les Festivités Western de Saint-Victor, la traditionnelle Messe Western sera présentée dès 10 h 30, suivie de la Grande Parade du 40e qui défilera dans les rues du village à partir de 13 h. Également, Lyne Lagrange animera le Gala amateur avec les Géminix au Saloon Desjardins, puis une dernière prestation de rodéo professionnel aura lieu sur le ring, dès 15 h 30. Finalement, le Méchoui du 40e sera servi par Banquet Morin à partir de 18 h au Chapiteau du cowboy, suivi du tirage des billets des duchesses et du mot de clôture de la 40e édition. Le groupe Passion avec Carolane Cloutier assurera la fin des activités, toujours sous le chapiteau.

Nashville en Beauce :

Ce dimanche, dès 8 h, vous êtes conviés à un brunch organisé par les Chavaliers de Colomb, suivi de la parade de chevaux et de chars allégoriques qui partira aux coins de la 40e rue et de la 20e avenue. En après-midi, les jeux gonflables et les maquillages pour enfants seront de retour sur place, en plus des spectacles musicaux sous les chapiteaux et du concours de tir de tracteurs à gazon modifiés, dès 15 h. Finalement, le groupe de musique Les Gamblers vous fera danser dès 17 h au chapiteau Desjardins.

À Saint-Séverin, à 14 h, Le Comité culturel de Saint-Séverin présente la pièce « Investigations au Sommet ».

À Saint-Prosper, à 20 h, le théâtre du Ganoué vous présente la pièce « Une fois au chalet ».​

À Saint-Georges, à 13 h, le parcours théâtral « La Sorcière de l’île Pozer » est de retour. Départ du Centre culturel Marie-Fitzbach

À Saint-Simon-les-Mines, dès 11 h, l’église de Saint-Paul-de-Cumberland présente les dimanches musicaux avec Harris Becker, Laura Lessard, James Erickson, Samantha Clark et Emily Klonowski.

N'hésitez pas à nous faire part d'activités qui ne font pas partie de la liste ci-haut en écrivant un commentaire sous cet article, ou encore en commentant sur notre page Facebook.