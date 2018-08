Un passage musical de Jessica Pruneau dans nos studios

Voir la galerie de photos

L'auteure-compositrice-interprète originaire de Saint-Prosper, Jessica Pruneau, était de passage dans nos studios le mercredi 8 août. Elle fait plusieurs spectacles dans la région ces temps-ci. Nous en avons profité pour nous entretenir avec elle de même que pour entendre sa chanson « Same Old Sweet Home ».

Son parcours

Comme plusieurs le savent, Jessica Pruneau vient de Saint-Prosper. Elle a commencé à chanter lors de sa tendre enfance, à prendre des cours de chant à 11 ans et à écrire des chansons vers 13 ans. Son père était alors un chanteur amateur. Elle a toujours chanté depuis lors. « Je n'ai pas fait d'études en musique, donc je ne suis pas une musicienne technicienne. Je suis plus une passionnée. J'ai appris sur le tas, comme on dit. »

C'est en 2014 que son parcours musical a pris un tournant plus professionnel. Son premier mini-album (extended play ou EP), Love's on track, est sorti en 2016, ce qui lui a instillé de la crédibilité. Les Beaucerons ont aimé sa chanson « Où tu veux ». Elle a vécu à Londres (Royaume-Uni) pendant deux ans, et ce, jusqu'à tout récemment. Elle y a fait de nombreux spectacles ; elle a tenté de se faufiler sur la scène musicale britannique, très importante en Occident.

Sa venue au country

« Je n'ai pas vraiment choisi le country, affirme-t-elle. Dans mon cas, mes particularités vocales font que j'ai des affinités pour le country. » Elle a surtout grandi dans un univers country. Sa grand-mère était une auteure-compositrice. Simplement fan de ce type de musique, elle écoute du country dans la vie de tous les jours.

Ses inspirations et aspirations

Ayant grandi dans les années 1990, elle a écouté les Avril Lavigne, Taylor Swift et Sheryl Crow. Plus tard, elle s'est tournée vers Lady Antebellum et Kelsea Ballerini. « C'est les influences qu'on peut entendre dans ma musique. »

Pour le moment, elle se focalise sur les chansons qu'elle a écrites pendant deux ans. Celles-ci ont des styles différents. « Il va falloir faire du ménage dans tout ça et voir dans quelle direction je veux m'en aller. » Elle déterminera si elle veut poursuivre dans la même lignée que son premier mini-album ou si elle veut faire quelque chose de plus pop ou de plus rock. À terme, elle vise clairement de faire un album.

Pour la voir spectacle

Hier, elle a donné un spectacle en solo à Saint-Prosper. Ce soir, le 10 août, c'est à Sainte-Marie, en première partie de Manon Bédard, qu'elle montera sur scène. Le 12 août, elle sera à Saint-Louis-de-Gonzague en spectacle solo. Le 14 août, c'est aux « Mardis en musique » de Beauceville qu'elle fera entendre sa musique.

N'oublions pas qu'elle se produira en formule « band » les 14 et 15 septembre prochains au Festival Western de Sainte-Tite.

Pour tout savoir sur ses spectacles, consultez sa page Facebook ou son site Internet.