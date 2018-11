Le 34e Salon des artistes et artisans de Beauce : toujours du renouveau

Le Salon des Artistes et artisans de Beauce annonçait aujourd'hui la programmation pour leur 34e Salon qui se tiendra du 16 au 18 novembre : un événement dont l’ampleur ne cesse de croître d’année en année. Le Salon se déroulera sous la présidence d’honneur de Berthier Bérubé, sculpteur sur bois.

Cette année, le Salon des Artistes et artisans permettra à 40 exposants, dont 16 nouveaux, de faire la promotion de leur art. 22 des exposants seront de la région et 18 seront de l’extérieur. Selon Mme Lise Thibodeau, coordonnatrice du salon, ces exposants qui ne sont pas de la région permettent de faire rayonner le salon à l’extérieur de la Beauce.

L’événement très prisé dans le milieu artistique de la région tient même une liste d’attente d’éventuels exposants. Les artistes proviendront de plusieurs disciplines, que ce soit l’agroalimentaire, l’art textile, la bijouterie et même la fabrication de produits pour la barbe.

L’an passé, le Salon des Artistes et artisans avait attiré plus de 4000 visiteurs ; les organisateurs espèrent que 4200 seront de passage cette année. Les visiteurs peuvent poser leurs questions aux exposants, ainsi que se procurer leurs oeuvres et leurs produits.



« L’acquisition d’une oeuvre ou d’un produit d’un artiste local c’est bien plus qu’un simple achat. Derrière l’objet se cache un rêve, le rêve d’une personne qui souhaite offrir une part d’elle-même aux autres, qui désire partager sa passion pour son art, mais aussi qui aspire à embellir le monde. C’est cela qu’achète le client. »

Julie Potvin, présidente d’Artistes et artisans de Beauce

Le président d’honneur, Berthier Bérubé, sculpteur de bois originaire de Saint-Arsène, a pour l’occasion sculpté une réplique de l’une des passerelles de l’Île Pozer. M. Bérubé mentionnait l’attention particulière avec laquelle les exposants sont accueillis lors du salon. Il a aussi salué la pérennité de l’événement qui ne cesse de se renouveler année après année.

Mme Thibodeau tenait à souligner la contribution des commanditaires du salon, ainsi que celle de la ville de Saint-Georges. Le maire Claude Morin, présent lors de la conférence de presse, mentionnait que le changement de gouvernement permettra peut-être au projet d’agrandissement du centre culturel Marie-Fitzbach de voir le jour, ce qui selon lui, rendrait l’endroit plus agréable pour les visiteurs.