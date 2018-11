Sarah Fortin : Comment transformer ses mésaventures en chanson

Voir la galerie de photos

La chanteuse originaire de Saint-Georges, Sarah Fortin, lançait la semaine dernière son démo à la salle Claude-Léveillée de la Place des arts. La prochaine étape pour l’artiste? Lancer son premier album avec ses compositions originales.

Sarah Fortin a gagné le concours Ma première place des arts le 16 mai dernier. L’un des prix du concours était l’enregistrement d’un démo, pour lequel elle a bénéficié de l'aide de Jean-Guy Prince, un collaborateur de Nana Mouskouri. Bien qu’elle ait obtenu le prix de la meilleure interprète, Sarah Fortin n’est pas étrangère à la composition.

Sarah Fortin a gradué de l’École de la chanson de Granby il y a déjà deux ans, la seule école pour auteurs-compositeurs-interprètes de la francophonie. La réputation de cet établissement n’est plus à faire, Alex Nevsky et Damien Robitaille, entre autres, s’y sont formés. À peine plus d’une quinzaine d'étudiants sont admis chaque année. Sarah Fortin compare l’expérience à une thérapie, au cours de laquelle elle a appris à se connaître, mais aussi, à se forger un style.

Pour écrire ses textes, elle s’inspire des anecdotes qui lui arrivent ; elle se décrit comme une personne quelque peu malchanceuse, mais qui sait tirer profit de ses mésaventures. Pour illustrer cette malchance, elle se rappelle cette fois où elle est tombée en panne sur le bord de la route. En attendant la remorqueuse, elle a écrit la chanson « Je suis stallée ».

Une pièce qui, espérons-le, paraîtra sur l’album qu’elle compte sortir au courant de 2019. Après les fêtes, elle rentrera en période de préproduction. Elle souhaite bien revenir donner un spectacle à Saint-Georges d’ici peu.

Dans la vidéo ci-dessus, Sarah Fortin interprète la pièce «Il est où le bonheur » de Christophe Maé. En choisissant cette pièce pour son démo, l’artiste était loin de se douter que la chanson deviendrait le tube de l’été.