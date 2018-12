Activités à ne pas manquer les 8 et 9 décembre

EnBeauce.com vous présente aujourd’hui ses choix de sorties et d’activités pour la fin de semaine du 8 et du 9 décembre 2018, à Saint-Georges et en Beauce.

Toutes les fins de semaine, consultez notre sélection d’événements à ne pas manquer dans la région.

Samedi 8 décembre

À St-Georges, de 9 h 00 à 16 h 00, c’est le Marché de Noël, dans le stationnement adjacent au Grand Marché sur la 1e Avenue. Près d’une vingtaine d’exposants y présenteront leurs produits.

À St-Honoré, de 14 h 00 à 18 h 00, c'est le dévoilement du centre multifonctionnel. Animation sur place, le père Noël sera aussi présent.

À St-Georges, il y aura le Défilé de Noël, dès 19 h 00. Départ à la 32e Rue secteur Ouest - boul. Dionne, arrivée à l’école Mgr-Fortier (16e Rue).

À St-Prosper, le groupe vocal Choeur en fête donnera son concert de Noël, sous la direction d'Hélène Ouellet, à l'église dès 19 h 30.

À Ste-Marie, dès 19 h 50, Le Cité Construction de Disraeli visite Les Beaucerons de Ste-Marie au Centre Caztel.

Dimanche 9 décembre

À St-Georges, c’est le Marché de Noël pour une deuxième et dernière journée, de 9 h 00 à 16 h 00, dans le stationnement adjacent au Grand Marché sur la 1e Avenue. Près d’une vingtaine d’exposants y présenteront leurs produits.

À Beauceville, de 9 h 30 à 11 h 00, les enfants de 7 à 12 ans sont invités à venir créer leur propre carte de Noël lors d'un atelier, à la bibliothèque Madeleine-Doyon. Inscription requise au 418 774-9137 (2004).

À St-Martin, de 10 h 00 à 16 h 00, il y aura également un Marché de Noël, organisé par la Maison des jeunes de St-Martin. Plusieurs artisans y seront.

À St-Georges, dès 13 h 00, l'équipe de basketball féminin des Condors affronteront les Portageurs du Cégep de Rivière-du-Loup au gymnase du Cégep Beauce-Appalaches.