Cégep Beauce-Appalaches : des étudiants transmettent leur passion pour l’écriture

Dans le cadre de leur cours Atelier de création, des étudiants du programme Arts, lettres et communication profil Création et médias ont mis sur pied un projet entrepreneurial qui visait la transmission et la diffusion de leurs apprentissages en création littéraire auprès d’élèves du secondaire et du primaire. Deux équipes d’étudiants ont donc réalisé des activités pour des jeunes des écoles de la région.

L’équipe Pingouins inc., formée de Sarah Rodrigue, de Théodore Paquet, de Maude Baillargeon et de Jacques Fortin, a préparé trois ateliers d’écriture pour les jeunes du secondaire de la polyvalente des Abénaquis à Saint-Prosper.

C’est cette volonté de permettre aux jeunes de s’exprimer par l’écriture, de leur donner les outils nécessaires pour le faire, qui est le moteur de ce projet de l’équipe, qui a souhaité transmettre les connaissances que ses membres avaient acquises durant leur parcours au collégial.

« Les élèves sont maintenant mieux outillés pour s’exprimer à l’écrit sur des sujets difficiles d’approche qui leur tiennent à cœur. Cela va assurément les accompagner pour le restant de leur parcours scolaire. En valorisant la créativité, nous avons ouvert une autre voie sur laquelle s’orienter pour un éventuel choix d’études ou de métier. Quant à nous, ce projet nous a permis de développer nos capacités d’organisation en planifiant et en organisant une activité s’échelonnant sur plusieurs mois. Agir comme nous l’avons fait, pour le bénéfice de notre communauté, nous introduit à une prise de conscience des besoins qui nous entourent et nous encourage à servir notre communauté », mentionne l’une des membres de l’équipe, Sarah Rodrigue.

Une activité de Noël auprès des enfants

Comme Marie-Michèle Paquet, Camille Marcotte-Leblanc et Laurie Duguay, les membres de l’équipe Les Trois Mousquetaires, envisagent une carrière auprès des enfants, elles ont donc conçu une activité créative de Noël dans laquelle les enfants fabriquaient une marionnette dont ils faisaient le portrait à l’aide d’une fiche de description du personnage.

« La créativité est au cœur du développement des enfants, car elle permet de transmettre des connaissances de façon différente et plus active. Grâce à l’imaginaire et à la créativité de ces étudiantes, les enfants ont pu développer leur motricité, leur langage, leur esprit d’équipe, et tout cela, dans le plaisir », souligne Caroline Desjardins, enseignante en Arts et lettres.

L’activité a eu lieu dans la classe de 2e année de madame Dany Thibodeau, enseignante à l’école Lacroix.