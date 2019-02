Les membres de l'AIS s'expriment avec l'art

Samedi le 19 janvier dernier, l’artiste Johanne Maheux a animé une activité artistique auprès des membres de l’Association pour l’intégration sociale (AIS) région Beauce-Sartigan. L’activité avait lieu au Centre d’activités de jour Plaza du CRDI de Saint-Georges.

Ils étaient environ 25 à prendre part à cette activité, d’une durée d’environ 1 h 15. Les participants devaient réaliser une œuvre au pastel à l’huile.

L’artiste avait déjà prévu une activité, mais a dû alléger celle-ci en fonction de la clientèle qui était présente. Selon elle, le pastel à l’huile est un médium facile, qui ne demande pas beaucoup de préparation.

« C’est au niveau du thème que j’ai un peu changé. Ce que je leur ai proposé, c’est d’abord d’écrire leur nom en gros, je leur ai proposé comme une carte personnelle. Après ça, ils devaient dessiner leur maison. Et ensuite, on a ajouté un personnage. J’ai dit “Vous allez dessiner la personne que vous aimez le plus au monde”. Il y avait seulement trois choses dans le dessin à faire. Ils devaient couvrir tout l’espace avec de la couleur », a mentionné Mme Maheux.