« Bagages » : une pièce pour donner une place aux jeunes immigrants

Voir la galerie de photos

La Mariveraine Mélissa Lefebvre sera de passage en Beauce, les 14 et 15 février, afin de présenter sa création « Bagages », une pièce de théâtre qui relate le parcours migratoire des élèves de l’école Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont. Le but ? Donner une place et une voix à ces jeunes qui n’en avaient pas.

18 jeunes originaires de partout autour du globe ont eu le courage de raconter une partie d’eux-mêmes et de leur histoire à travers la pièce « Bagages ».

« C’est leur création. Je ne peux pas leur mettre des mots dans la bouche. Ça parle vraiment d’eux : de ce qu’ils ont envie de dire et de faire. », a confié l’instigatrice de la pièce.

Leur parcours migratoire est divisé en cinq étapes : les souvenirs de leur pays, le départ, l’arrivée, l'adaptation et finalement l’intégration.

Une pièce qui se réécrit à chaque fois

La pièce « Bagages » a été présentée cinq années consécutives, avec des distributions différentes. Pour la représentation de Sainte-Marie, Mélissa Lefebvre a recontacté les participants des éditions antérieures. Plusieurs ont répondu à l’appel et auront ainsi la chance de fouler les planches où leur professeure d’art dramatique a fait ses débuts.

Ceux qui rejouent la pièce pourront apporter une nouvelle perspective sur leur parcours migratoire. Mélissa Lefebvre a demandé aux acteurs ce qu’ils souhaitaient ajouter ou enlever.

« Ce qui a changé, c’est la manière de raconter leur histoire. Ils ont moins la nostalgie de leur pays parce que ça fait plus longtemps qu’ils sont ici. »

« Bagages » fait des enfants

Depuis la création de « Bagages » et la réalisation du documentaire, le projet a des échos un peu partout à travers la province. Une école a organisé une soirée de poésie, une autre, une activité de confection de sac représentant un itinéraire de vie. Après le visionnement du documentaire, une école de Québec a même créé une activité de jumelage entre les nouveaux arrivants et les étudiants natifs du Québec.

L’École Jésus-Marie profite en ce moment du passage de la troupe pour faire plusieurs activités mêlant les étudiants beaucerons aux acteurs et ainsi, favoriser les échanges. Aujourd’hui, les étudiants lisaient des lettres adressées aux acteurs ou à la troupe. Une activité « cabane à sucre » était ensuite organisée pour faire découvrir les produits d’érable de la région aux étudiants de Mélissa Lefebvre. Enbeauce.com était présent et vous présentera bientôt un reportage sur cette rencontre.

D’ici là, la pièce « Bagages » sera présentée demain soir à 20 h, à la Salle Méchatigan de Sainte-Marie.