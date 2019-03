Des fonds pour la bibliothèque municipale de Lac-Etchemin

La bibliothèque municipale de Lac-Etchemin a reçu un investissement conjoint du fédéral,du provincial et de la Municipalité pour rénover tout le bâtiment.

C’est le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne, et la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Nathalie Roy qui en ont fait l’annonce.

Projet

Le projet consiste à mettre aux normes la bibliothèque. Il y aura l'installation d'un nouveau revêtement de plancher, une réfection de la toiture et des murs, ainsi que la réparation de l'appareil élévateur desservant les deux étages du bâtiment.

« Investir dans les infrastructures culturelles contribue à bâtir des collectivités fortes et à soutenir la croissance économique locale. Grâce à ses améliorations, la bibliothèque de Lac-Etchemin pourra offrir un environnement dynamique et accessible en plus de meilleurs services au public. Les résidents de tous âges pourront faire de belles découvertes, s'informer sur une variété de sujets et partager avec leur communauté. » François Philippe Champagne Investissements

Les gouvernements du Canada et du Québec, ainsi que la Municipalité de Lac-Etchemin, verseront chacun une somme de près de 246 000 $, ce qui représente un investissement gouvernemental municipal totalisant plus de 737 000 $.

L'aide financière provient du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Infrastructures provinciales territoriales -- Fonds des petites collectivités.