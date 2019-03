Un atelier sur la découverte d’insectes à Saint-Benoît-Labre

Dans le cadre de la semaine de relâche, une trentaine de personnes ont pu prendre part à une activité de découverte d’insectes au chalet de l’OTJ de Saint-Benoît-Labre, le mercredi 6 mars, à 10 h 00.

L’activité était animée par la Bibitte mobile et a été rendue possible grâce au Service des loisirs de Saint-Benoît.

Le public, composé de plusieurs jeunes entre 6 et 12 ans, a pu donc découvrir et manipuler diverses variétés d’insectes, comme le myriapode, la mante religieuse, des insectes appartenant à la famille des scarabées, des chenilles dans leur cocon, et même un serpent. Ils ont également pu découvrir plusieurs insectes naturalisés, comme des papillons.

Lors de cette activité, les participants ont aussi créé leur propre collier à base de scarabées séchés.

« On a organisé des activités spéciales à tous les jours. Certaines étaient offertes seulement aux jeunes inscrits au camp de jour, et d’autres étaient offertes au grand public. Comme l’activité sur les insectes, c’était ouvert autant aux enfants du camp de jour qu’au grand public », a indiqué Marie-Soleil Gilbert, coordonnatrice en loisirs et culture pour la Municipalité de Saint-Benoît-Labre.

Les participants ont bien apprécié cette expérience inédite lors de cette journée.

La Bibitte mobile

La Bibitte mobile offre un service de vulgarisation de l’entomologie, de l’herpétologie, de la plongée sous-marine et d’autres branches de la nature partout au Québec.

Ce service se fait sous forme d’ateliers interactifs, d’animations ou de conférences et est offert aux écoles primaires et secondaires, aux services de garde, aux CHSLD, aux services de loisirs, etc.

Ces activités originales donnent au public l’occasion d’apprendre dans un cadre intéressant et divertissant.