Harold Gilbert revient avec une nouvelle production théâtrale

Dans le cadre des célébrations du centenaire du village de Saint-Philibert, le comité des fêtes est fier de présenter Le royaume des sucriers, une pièce de théâtre musicale, écrite et mise en scène par l’artiste multidisciplinaire Harold Gilbert, auteur et metteur en scène d’ici bien connu.

Harold Gilbert revient avec une toute nouvelle production, après avoir récemment présenté les pièces La sorcière de l’île Pozer, Noël au chemin des Français et Le grand retour de Ludger Morin.

Cette histoire fictive se passe en 1918, mais est basée sur des faits historiques réels et sur les lieux qui deviendront le village de Saint-Philibert un an plus tard.

L’histoire de la pièce prend place dans la cabane à sucre toute neuve de Damase où se trouve une bouilleuse, tout ce qu’il y a de plus moderne. Mais comme Damase et son fils sont toujours aux chantiers, c’est plutôt sa femme Julie, aidée par ses filles et leur cousine, qui s’occupent de faire les sucres en ce printemps hâtif.

Et comme l'action se passe la fin de semaine de Pâques et que le beau temps fait que les érables coulent à leur meilleur, le besoin de faire bouillir se fait pressant. Julie et sa famille pourront-elles assister à temps à la messe du Vendredi saint? Qui plus est, Adélard du rang des Carreaux fait prendre connaissance à Julie d’un papier important qui risque de bouleverser la fin de semaine pascale de tous et chacun et de mettre en colère le curé Fortier.

La belle époque du temps des sucres d’autrefois

On retrouve dans cette pièce une panoplie de personnages colorés et typiques des villages d’antan qui se donneront rendez-vous à la cabane de Damase afin de nous faire revivre la belle époque du temps des sucres d’autrefois, et ce, en nous donnant l’occasion unique de nous replonger dans l’histoire de nos ancêtres au son de chants et de musique de circonstance.

Le royaume des sucriers fait une large place à l’humour tout en réservant de beaux moments d’émotion et de drame, et rassemble une équipe de plus de vingt comédiens-chanteurs, principalement de Saint-Philibert. Cette belle troupe s’implique activement à faire de ce spectacle un moment unique et magique qui saura marquer l’imaginaire.

La direction musicale est sous la responsabilité d’Annie Loignon et de Lucille Thompson, avec la participation de la violoncelliste bien connue de la région, madame Claudia Tanguay.

Dates de représentation

La pièce de théâtre sera présentée les samedis 27 avril et 4 mai à 19 h 30, ainsi que les dimanches 28 avril et 5 mai à 13 h 00, au Centre multifonctionnel de Saint-Philibert.

La totalité des billets des quatre représentations ayant trouvé preneur lors de la prévente, une représentation supplémentaire a été ajoutée le vendredi 3 mai à 19 h 30. Les billets seront en vente pour celle-ci à partir du samedi 23 mars à compter de 9 h 00 au 418 226-0800.