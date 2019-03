Ma première Place des Arts : Valmo et son groupe se rendent en demi-finale

Dans le cadre du concours Ma première Place des Arts, la chanteuse Valmo et son groupe passeront en demi-finale le 9 avril prochain, à 19 h 00. Cette demi-finale aura lieu à la salle Claude-Léveillée.

Plus tôt cet automne, le groupe s’était officiellement qualifié pour les quarts de finale du concours à la suite de leur audition devant public à la Place des Arts. Valmo et ses barbus se sont produits sur la scène de la salle Claude-Léveillée le 5 février dernier dans le cadre de la 3e soirée des quarts de finale.

Au terme des 8 semaines de la première étape de la compétition, le verdict est tombé le 13 mars dernier : Valmo participera à la demi-finale en compagnie de 3 autres groupes. C’est une étape importante pour la bande qui aura une seconde chance de se produire à la Place des Arts.

L’artiste a déjà commencé les répétitions avec ses musiciens pour être prêts pour leur demi-finale. Au terme de cette soirée, les deux groupes qui passeront en finale du concours seront annoncés.

« On va le savoir tout de suite, on attendra pas pendant un mois comme dans l’étape précédente, c’est un petit stress de plus, surtout que là, on va jouer avec 3 autres groupes. On est 4 à se battre pour deux places, c’est certain qu’on est fébriles. Peu importe ce qui arrive, on va faire de notre mieux! », a conclu la chanteuse, qui est native de Saint-Prosper.