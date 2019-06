Finale locale de Secondaire en spectacle PSG : les gagnants maintenant connus

La Polyvalente de Saint-Georges a fait connaître aujourd’hui les gagnants de la finale locale de Secondaire en spectacle PSG. Celle-ci avait lieu hier soir à la polyvalente.



Le coup cœur du public, qui a conquis juges et spectateurs, revient à la prestation présentée par Thomas Quirion et Olivier Fortier, respectivement en deuxième et cinquième secondaire. Dans la catégorie Interprétation théâtre, ceux-ci ont présenté Qui est au premier, un numéro à caractère humoristique qui a été interprété avec vivacité et du tac-au-tac. Les deux étudiants ont obtenu leur place pour la finale régionale.



Le deuxième numéro qui a séduit le jury appartient à Emmy Fortier, Audrey Bergeron et Laura-Gabrielle Roy. Celles-ci ont présenté une création originale intitulée Faufile, dans la catégorie Création partielle danse.

Lors de cette soirée, des élèves de différentes disciplines se sont produits pour la première fois sur cette scène où le talent ne manquait pas hier soir.



Les organisateurs de l’événement tiennent à souligner le travail de l’équipe d’animation, supervisée par Jason Lafontaine. L’élève de 5e secondaire a fait renaître quelques célébrités telles que Michael Jackson, Bob Marley, Whitney Houston et même Jésus. L’organisation souhaite également souligner le travail formidable de l’équipe technique qui veillait à ce que la soirée s’enchaîne bien.



Les gagnants du jury ont mérité une bourse de 100 $ et le coup de cœur du public, une bourse de 50 $, remise par l’école de conduite Permis +.



Le jury était composé de Karine Ferland, Trycia Turcotte et Pier-Alexandre Boutin, qui avaient la tâche de se prononcer sur les numéros gagnants.

Finale régionale

La finale régionale de Secondaire en spectacle se tiendra jeudi le 11 avril prochain, à l’école secondaire Pointe-Lévy.