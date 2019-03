41 élèves de Jésus-Marie assistent au Festival international de théâtre francophone de Trois-Rivières

Durant la fin de semaine du 15 au 17 mars, 41 élèves de l’école Jésus-Marie de Beauceville (EJM) ont participé au Festival international de théâtre francophone de la ville de Trois-Rivières.

Philippe Gobeil, qui est enseignant de théâtre et responsable du profil artistique à l’école Jésus-Marie, se fait d’ailleurs un devoir d’amener ses élèves à ce festival depuis six ans. Celui-ci collabore également à l’événement à titre de membre du conseil d’administration.

« Ce festival-là fait partie d’un grand réseau international, qui est le réseau ArtDRALA, et moi, à chaque année, je voyage dans ce réseau-là. Par exemple, y a un festival en Roumanie, à Moscou, en Bulgarie, au Québec, au Pérou, en Égypte. Et tout ce théâtre-là se fait en français. On est la seule école en Beauce qui est homologuée ArtDRALA. C’est comme un sceau de certification de qualité pour le théâtre », a-t-il d’abord expliqué.