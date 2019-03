Quoi faire en Beauce les 30 et 31 mars

Chaque semaine, EnBeauce.com vous présente une sélection d’activités auxquelles participer dans la région.

Voici quelques suggestions d’événements pour les 30 et 31 mars. Spectacle de cheerleading, Festival de curling, salon des vins,activités familiales, ateliers... Plusieurs activités variées ont lieu en Beauce cette fin de semaine.

Samedi 30 mars

Spectacle de fin d’année des JABS cheerleading

Les JABS cheerleading vous présenteront les numéros de leurs équipes. Vous pourrez entre autres voir les 2 équipes de niveau 5 qui participerons au championnat mondial en Orlando. Coût d'entré : 5$ pour 12 ans et plus.

Où? Polyvalente de Saint-Georges Quand? De 9h à 11h

Festival de curling de St-Honoré

Le Club de Curling Beauce-Sartigan tient la 5e édition de son festival de curling à St-Honoré.

Où? Aréna de Saint-Honoré-de-Shenley Quand? Du 28 mars au 7 avril

Salon des vins et des spiritueux de Beauce

La première édition du Salon des vins et spiritueux de Beauce est au profit de Leucan. Plus de 150 producteurs de partout dans le monde seront représentés. En plus de goûter, des conférences sont prévues.

Où? Centre Caztel de Sainte-Marie Quand? De 13h à 18h

Ouverture officielle de M2 Boardshop

Et pour bien fêter ça : on barre la rue pour une compétition de rail jam, DJ sur place, poutine au menu, bière de la société microbrasserie, prix de présence et profitez de 15% en boutique!

Où? Ce 11305 1 Ave, Saint-Georges Quand? De 12h à 17h

Dimanche 31 mars

La Place à Fun

Ballons, buts, tapis, balles, cordes...tout sera en place pour que tu puisses bouger, courir, sauter et t'amuser à ta guise! En prime, un animateur sera sur place à chaque séance pour animer une période de 30 minutes de jeux différents par semaine.

Où? Gymnase du Centre Caztel, Sainte-Marie Quand? De 9h30 à 11h

Activités de Pâques

Isabelle Matte, anthropologue et originaire de Saint-Joseph donnera une conférence sous le thème Aux origines de Pâques - La Renaissance

L’artiste peintre Johanne Maheux animera un atelier de création d’œuvre sous le thème de Pâques pour les enfants. Une surprise sucrée les attend. Des breuvages seront aussi offerts sur place. Réservation obligatoire : 418 397-4039.

Où? Centre communautaire, Saint-Odilon-de-Cranbourne Quand? De 13h30 à 15h30